CAS разрешил фигуристке Валиевой участвовать в личном турнире на ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю россиянку Камилу Валиеву к участию в зимней Олимпиаде в Пекине. Такое решение принято по итогам прошедших слушаний.

Заседание CAS по делу Валиевой прошло в минувшее воскресенье. Суд рассмотрел апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного допингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решался вопрос о допущении спортсменки до соревнований.

Причиной для слушаний стала допинг-проба Валиевой, которая выявила в крови россиянки запрещенное вещество триметазидин. Спортсменка сдавала анализы еще в конце декабря прошлого года.

После принятого CAS решения Валиева сможет участвовать в личном турнире Олимпиады в Пекине. Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин запланирована на 15 февраля.