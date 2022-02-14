Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на ОИ-2022

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли сборной России очередное серебро. Пара заняла второе место в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.

За свою программу с произвольным танцем спортсмены набрали 131,66 балла. Общая сумма за две программы составила 220,51 балла. Им не удалось обойти французских фигуристов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, которые также установили новый мировой рекорд по общей сумме баллов. Бронза досталась американским спортсменам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Для российской сборной это уже 18 медаль. В общей турнирной таблице страна находится на шестом месте. Всего отечественные спортсмены принесли в копилку четыре золотых медали, шесть серебряных и восемь бронзовых.