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МОК заявил о готовности принять любой исход по делу фигуристки Валиевой

Спорт
МОК заявил о готовности принять любой исход по делу фигуристки Валиевой

Международный олимпийский комитет выразил готовность принять любое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно допуска российской фигуристки Камиллы Валиевой до личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Ранее стало известно, что заседание Спортивного арбитражного суда по делу об отстранении Валиевой от участия в Олимпийских играх подошло к концу. Окончательное решение комиссии будет оглашено 14 февраля в 8-10 утра по московскому времени.

«Напомню всем, что это решение только об отстранении Валиевой от старта и только об этом. МОК в любом случае примет это решение CAS, каким бы оно ни было», — заявил Адамс во время брифинга.

Скандал вокруг фигуристки начался перед вручением золота российским фигуристам. Причиной послужило получение Валиевой положительного результата допинг-теста, проведенного в декабре прошлого года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Одиночный турнир среди женщин начинается 15 февраля, а произвольная программа фигуристок стартует 17 февраля.

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