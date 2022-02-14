Вадим Рабинович: украинским депутатам запретили покидать страну

Депутатам Верховной рады запрещен выезд из страны. Об этом сообщил парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Соответствующую запись политик сделал на своей странице в Facebook. При этом депутат усомнился в законности такого запрета. Как отметил Рабинович, подобного толка распоряжения прямо противоречат Конституции Украины.

«Депутатам ВР (Верховной рады. — Прим. ред.) закрыт вылет из Украины. С 12 ночи... Закон? Конституция? Нет, не слышали», — написал Рабинович.

Недавно депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что его однопартийцам запретили покидать страну. Однако официальной информации от украинских властей по этому поводу пока не поступало.