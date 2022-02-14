Истребители России и Белоруссии отработали совместное патрулирование в сложных метеоусловиях

Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование госграницы Союзного государства. Маневры прошли в ходе учений «Союзная решимость-2022», проинформировало Минобороны России.

Экипажи осуществляли как парные, так и одиночные вылеты в сложных метеорологических условиях. Выполняя задачи боевого дежурства, истребителями отрабатывалось взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Белоруссии.

«Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства», — следует из сообщения министерства обороны РФ.

Совместные военные учения Минска и Москвы начались 10 февраля и завершатся 20 числа. В ходе маневров будут отработаны аспекты пресечения и отражения агрессии извне, а также противоборства терроризму и защиты ценностей Союзного государства. Ранее резиденты России и Белоруссии не раз сообщали, что военные учения преследуют оборонительные цели и не несут угрозы ни для одного государства.