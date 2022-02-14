Вашингтон постоянно оказывает давление на Европу в попытках принятия тех или иных решений, которые соответствуют агрессивной внешней политике США. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, европейцы отчаянно пытаются повысить роль Евросоюза в мировых делах. Однако этому мешает риторика Соединенных Штатов, которые прямо указывают своим партнерам, что и как делать.

«Они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», — сказал Песков в интервью РИА Новости.

Эта ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в принятии решений во внешней политике. Стоит лишь надеяться, что здравый смысл одержит верх, и европейцы будут больше думать о Европе, а не о планах США, подчеркнул пресс-секретарь Кремля.