Киев потребовал срочной встречи с Москвой и странами Венского документа

Украина запросила срочную встречу с Россией и странами-участницами Венского документа в течение двух дней. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Предполагается, что во время переговоров будет обсуждаться тема безопасности Украины. Стороны должны затронуть вопрос об обстановке на границе с Россией, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что страны-участницы Венского документа должны соблюдать обязательства по военной прозрачности. Кроме того, они должны быть заинтересованы в снижении напряженности в регионе.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят в рамках ОБСЕ 30 ноября 2011 года. В соответствии с договоренностями, страны ежегодно обмениваются информацией о вооружении и консультируются в случае «необычной военной деятельности».