Пушков: приглашение Байдена в Киев звучит странно на фоне риторики США об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена в Киев в ближайшее время. Подобный поступок прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее выразил мнение, что приезд Байдена поспособствует «деэскалации обстановки» в регионе. Приглашение украинского лидера выглядит особенно странно, учитывая риторику Соединенных Штатов о стране.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину, и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал сенатор.

Политик добавил, что действия Зеленского заставляют усомниться в его осведомленности относительно геополитической ситуации. Ведь из Вашингтона уже неделю звучат панические заявления об Украине, однако глава страны, судя по всему, не в курсе.