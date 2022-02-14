Минобороны: Каспийскую флотилию перебросят в Крым

Корабли из состава Каспийской флотилии перенаправят в Черное и Средиземное моря для усиления оперативных групп в этих регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно принятому решению, из состава Каспийской флотилии сформируют оперативные отряды кораблей, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве. В ближайшее время они отправятся в Крым и сирийский Тартус, чтобы усилить состав групп ВМФ РФ на этих территориях.

В основе новых объединений будут лежать корабли, которые имеют на вооружении современны ракеты. Среди них крылатые «Калибры» и сверхзвуковые «Ониксы». Благодаря им юг России будет стратегически усилен и сможет еще эффективнее сдерживать возможных неприятелей.