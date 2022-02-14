Москва и Петербург возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни

Москва заняла первое место среди регионов России с самым высоким качеством жизни. Второе и третье место достались Петербургу и Подмосковью соответственно.

Авторы рейтинга учитывали 67 основных показателей. В их числе уровень дохода населения, занятость, рынок труда, безопасность, демография и качество жилья. Важными пунктами стали экология, климат, состояние здоровья жителей, уровень образования, систем здравоохранения и так далее, передает РИА Новости.

Четвертое место в рейтинге досталось Республике Татарстан, а замыкает пятерку Краснодарский край. В конце списка оказались Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тува.