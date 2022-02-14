Зеленский заверил Байдена в готовности Украины к любому развитию ситуации

Киев «понимает все текущие риски», поэтому готов к любому развитию ситуации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом.

Крупные города страны находятся в полной безопасности, заверил украинский лидер. После стороны обсудили «шаги для деэскалации» и «достижения мира» в рамках всех имеющихся переговорных форматов.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — цитирует Зеленского персс-служба Офиса президента Украины.

Президент Украины также отметил, что поддержка США помогает сократить панические настроения в стране. По его словам, Вашингтон уже оказывает Киеву «действенную» помощь, которую страна несомненно ощущает.