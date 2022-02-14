Тутберидзе: CAS намеренно затягивает с вынесением решения по делу Валиевой

Затягивание с объявлением вердикта по делу российской фигуристки Камилы Валиевой сделает его более резонансным, считает тренер Этери Тутберидзе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) провел заседание по делу 15-летней россиянки Валиевой. В рамках слушаний принималось решение, продолжит ли фигуристка выступления на зимней Олимпиаде в Пекине. Вердикт, принятый в рамках заседания, будет объявлен днем 14 февраля.

«Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся», — заявила Тутберидзе в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале.

Заседание проходило в онлайн-формате в пекинском отеле Beijing Continental Grand Hotel. Членами комиссии стали арбитры Джеффри Бенц (США), Фабио Иудика (Италия) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).