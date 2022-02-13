Большая часть украинцев не планирует покидать страну на фоне слухов об эскалации

Жители Украины обеспокоены нагнетанием слухов об эскалации на границе и закрытии воздушного пространства, однако покидать страну многие пока что не намерены. Панике, как сообщает ТАСС, поддаются лишь единицы.

Не наблюдается ажиотаж и в магазинах — полки заполнены товарами, а покупатели не спешат запасаться консервами. Тем не менее в очередях люди общаются друг с другом на соответствующие темы и гадают, что будет дальше. Как пишет издание, некоторые украинцы рассматривают возможность переезда в западные области страны. Другие же задумываются о путешествии за город.

Сильнее всех обеспокоены граждане пожилого возраста. Однако более всего жители переживают о курсе доллара и ценах в магазинах. Оживленная дискуссия также наблюдается в турагентствах — украинцы на фоне слухов атакуют компании с вопросами о возможных отменах туров и возврате денег.

О так называемой российской «агрессии» по отношению к Киеву в последнее время все чаще пишут западные СМИ. Москва же подобные обвинения не раз отвергала, отмечая, что они используются как предлог для размещения техники НАТО у рубежей страны.