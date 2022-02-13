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Большая часть украинцев не планирует покидать страну на фоне слухов об эскалации

Общество
Большая часть украинцев не планирует покидать страну на фоне слухов об эскалации

Жители Украины обеспокоены нагнетанием слухов об эскалации на границе и закрытии воздушного пространства, однако покидать страну многие пока что не намерены. Панике, как сообщает ТАСС, поддаются лишь единицы.

Не наблюдается ажиотаж и в магазинах — полки заполнены товарами, а покупатели не спешат запасаться консервами. Тем не менее в очередях люди общаются друг с другом на соответствующие темы и гадают, что будет дальше. Как пишет издание, некоторые украинцы рассматривают возможность переезда в западные области страны. Другие же задумываются о путешествии за город.

Сильнее всех обеспокоены граждане пожилого возраста. Однако более всего жители переживают о курсе доллара и ценах в магазинах. Оживленная дискуссия также наблюдается в турагентствах — украинцы на фоне слухов атакуют компании с вопросами о возможных отменах туров и возврате денег.

О так называемой российской «агрессии» по отношению к Киеву в последнее время все чаще пишут западные СМИ. Москва же подобные обвинения не раз отвергала, отмечая, что они используются как предлог для размещения техники НАТО у рубежей страны.

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