Заседание CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой завершилось

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой продолжалось более пяти часов. Результаты будут объявлены днем 14 февраля.

Суд рассматривал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения 15-летней Валиевой. Заседание проходило в одном из отелей Пекина.

Днем в понедельник станет известно, продолжит ли россиянка свое выступление на зимней Олимпиаде или же будет отстранена.

«Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа–двух–трех дня», — заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Валиева в конце декабря сдала допинг-тест, по результатам которого в крови фигуристки было найдено запрещенное вещество триметазидин. В связи с этим на спортсменку было наложено временное ограничение, которое сняли 9 февраля. МОК, WADA и ISU подали протест в CAS. Последний должен постановить, будет ли Валиева выступать в личном турнире Олимпиады.