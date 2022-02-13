Глава ФЗНЦ Шугалей назвал условия восстановления стабильности Ливии

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, возвращение в Совет арабского экономического единства (САЭЕ) ускорит экономическое развитие Ливии, но самой стране необходима крепкая власть и политическая стабильность.

Учитывая имеющиеся природные ресурсы и географическое расположение, Совет получит мощного союзника в лице Ливии, уверен Шугалей. В то же время, укрепление связей со странами объединения поможет Триполи в восстановлении после продолжительного военного и политического кризиса. Залог успеха этого сотрудничества в стабильности Ливии. Этой стране необходимо руководство, которое будет решительно отстаивать национальные интересы, а не бороться с политическими оппонентами за власть и влияние.

Максим Шугалей рекомендовал бывшему главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дабибе отказаться от борьбы за власть и направить все силы на нужды государства.

Президент ФЗНЦ считает, что новому премьер-министру Фатхи Башаге, которого недавно избрали в парламенте, следует заложить крепкую основу для развития страны. Ему предстоит сформировать правительство, способное ответить на вызовы, стоящие перед Ливией.