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Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ продолжат работать на территории Украины

Политика
Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ продолжат работать на территории Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине продолжит свою активность на территории государства. Об этом заявили представители СММ.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявлял об отъезде с территории республики американских, британских и датских сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. В CNN уточнили, что Вашингтон намерен отозвать своих представителей по причине возможной эскалации кризиса на Украине.

«СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине. СММ уделяет первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью», гласит заявление миссии.

Релокацию сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на озобоченность в связи с «эвакуацией» и призвала руководство СММ препятствовать провокационным попыткам манипуляции.

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