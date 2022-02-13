Быков призвал российских хоккеистов избежать недооценки соперников по четвертьфиналу ОИ

Экс-тренер петербургского СКА Вячеслав Быков считает, что хоккеистам сборной России нужно серьезно готовиться к четвертьфинальному матчу олимпийского турнира в Пекине.

Мужская сборная России по хоккею узнала потенциальных соперников по четвертьфинальному матчу зимних Олимпийских игр 2022 года. Команда Алексея Жамнова сыграет с победителем встречи Дания — Латвия. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» экс-тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков призвал российских хоккеистов отнестись к матчу плей-офф олимпийского турнира «со всей ответственностью».

«Датчане убрали чехов в первом матче. Латвия всегда яростный соперник. Для них это принципиальный матч, почти дерби. У них тренер Витолиньш, а он работал с нашей сборной. Наверняка он консультируется с другим тренером, который работал с нашей командой. Так что будет непросто», — заявил заслуженный тренер РФ.

Четвертьфинальные матчи ОИ-2022 пройдут 16 февраля. Сборная России, одержавшая на групповом этапе две победы в трех играх, является действующим чемпионом хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.