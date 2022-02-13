Астрологи объяснили, почему некоторые знаки зодиака ненавидят людей

Характер человека во многом зависит от звезд, под которыми он родился. Представители шести знаков зодиака выделяются ненавистью ко всем окружающим их людям.

Скорпионов часто награждают эпитетами «страстный», «неуживчивый» и «упрямый». Представителям этого знака не нравится такое определение их характера. Скорпионы следуют правилу «око за око». Если кто-то «выливает» на них негатив, то получает такой же эмоциональный ответ. Особо не в чести у Скорпионов простоватые и улыбчивые люди, за таким поведением часто скрывается лицемерная натура.

Обожающие себя Овны не признают тех, кто не желает их боготворить, от окружающих они ждут немедленного подчинения и подобострастия. Обида и непонимание быстро переходят в ненависть, и Овны начинают мстить.

Практичных Дев раздражают люди, которые рушат их планы на жизнь. Помешавший Девам человек становится их врагом и изгоняется из окружения. Представители этого знака готовы терпеть только полезных им людей.

Раздражительные Водолеи испытывают неприязнь ко всем подряд, при этом они тщательно скрывают свое отношение. Месть представителей этого знака часто выражается в виде мелких пакостей и диверсий.

Терпеливые Козероги могут серьезно осложнить жизнь тому, кто перешел им дорогу. Рожденные под этим созвездием изобретательны в выборе мести и осуществляют ее на холодную голову. Особенно жестоки Козероги с предателями, которые умудрились втереться в доверие.

Добродушные на первый взгляд Стрельцы могут мстить долго и мучительно, доводя обидчика до слез беспощадными шутками, иронией и сарказмом.