Евгений Комаровский сообщил, что поздний прикорм грозит появлением аллергии у ребенка

Длительное грудное вскармливание и позднее начало прикорма может обернуться аллергий у ребенка, предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор призвал матерей вводить детям прикорм в возрасте полугода, чтобы предотвратить развитие аллергических реакций. В редких случаях введение в рацион ребенка пищевых продуктов допустимо с четырех месяцев, отметил врач в эфире передачи «Спроси у Комаровского».

«В подавляющем большинстве случаев оптимальное время для начала прикорма — это возраст шесть месяцев», — напомнил телеведущий.

Комаровский подчеркнул, что раньше врачи рекомендовали матерям кормить ребенка молоком до семи-восьми месяцев, однако на сегодняшний день медицинская наука утверждает, что позднее начало прикорма провоцирует развитие аллергии.