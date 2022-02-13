Sohu: решительные действия фрегата ВМФ РФ обратили в бегство подлодку ВМС США вблизи Курил

Вторжение подлодки ВМС США типа «Вирджиния» в территориальные воды России у Курильской гряды обернулось позором для Вашингтона. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что американскую субмарину четвертого поколения в районе курильского острова Уруп обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений.

Координаты нарушителя были переданы фрегату «Маршал Шапошников», который отправил подлодке предупреждение с требованием «немедленно всплыть». Так как реакции на обращение не последовало, экипаж корабля применил спецсредства в соответствии с руководящим документом о нарушении госграницы. После этого субмарина спешно покинула регион.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

«Происшествие в Тихом океане показывает, что Вашингтон продолжает испытывать на прочность красные линии обороны, обозначенные российской стороной», — обратили внимание авторы статьи.

Впрочем, действия ВМФ РФ заставили американцев пожалеть о своих опрометчивых шагах, продолжили аналитики. По их словам, своевременное решение фрегата «Маршал Шапошников» и угроза возможных ответных мер вынудили подлодку ВМС США обратиться в бегство.

«Паника пришла на смену высокомерию. И это был позор для американских ВМС», — констатировали в Sohu.

При этом Пентагон отверг обвинения в нарушении субмариной российских территориальных вод, хотя отказался уточнять ее местонахождение. Вместе с тем китайские обозреватели убеждены, что Вашингтон попросту отказывается признавать позорное бегство своих военных.

wikipedia.org / U.S. D.O.D. graphic by Ron Stern / Public Domain

«Хотя субмарина ВМС США типа "Вирджиния" считается одной из самых современных атомных подводных лодок в мире, у нее не было шансов в случае столкновения с русскими. Это был серьезный удар по имиджу американских военных и в целом по авторитету США, а также демонстрация жесткой позиции России в отношении статуса Курильских островов», — отметили в издании.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в случае реальных боевых действий подлодка типа «Вирджиния» была бы уничтожена, если бы вторглась в территориальные воды страны.