Российский врач Белозеров исключил массовую заболеваемость черным грибком

Слухи о массовом выявлении черного грибка во время пятой волны коронавируса опроверг заведующий ЛОР-отделением больницы №35 Нижнего Новгорода Григорий Белозеров.

До пандемии COVID-19 у нижегородских пациентов не выявляли черный грибок, однако его стали находить у зараженных коронавирусом людей еще год назад. В настоящее время лишь в одном медучреждении областного центра находятся пять пациентов с инфекцией, поэтому речи о массовой заболеваемости черным грибком сейчас не идет, написал Белозеров в своем Instagram.

Больше всего заражению данной инфекцией подвержены люди с сахарным диабетом, коронавирусом или ослабленным иммунитетом. Заболевание лечится хирургическим способом в сочетании с препаратами против грибка. Патоген поражает слизистую носа и разрушает внутриносовые ткани.