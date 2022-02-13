The National Interest: США выдумали войну на Украине для срыва «Северного потока — 2»

Власти США раздули истерию вокруг «российского вторжения» на Украину, чтобы остановить газопровод «Северный поток — 2». Такое мнение выразил профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в статье под названием «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины», опубликованной в журнале The National Interest.

По мнению автора публикации, американская администрация могла изначально не верить в возможность вооруженного конфликта в регионе, однако решила воспользоваться внешнеполитической ситуацией в корыстных целях.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток — 2"», — объяснил эксперт.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

По его словам, снабжение Украины вооружением было выгодно военно-промышленному комплексу США. При этом антироссийская коалиция получила согласие от Конгресса на полное прекращение контактов с Кремлем. Однако на самом деле никакого вооруженного конфликта не будет, констатировал Хендриксон.

«Война, которую придумала американская разведка, — это вздор. <…> Путин, говорят они, каждый день угрожает войной, нацеленной на захват Украины. Нет, это США и их подхалимы в СМИ говорят о том, что говорит и делает Путин», — резюмировал профессор.

Ранее президент США Джозеф Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в Европе «не будет никакого» газопровода «Северный поток —2», если Россия начнет боевые действия на Украине. Впрочем, он подчеркнул, что Вашингтон и Берлин готовы вести переговоры с Москвой, но на случай агрессивных действий стороны уже подготовили санкции.

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Российские власти неоднократно заявляли, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещает войска в пределах своей территории. В частности, глава МИД Сергей Лавров предположил, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины призвана «прикрыть линию Киева на саботаж» Минских соглашений по Донбассу.

Примечательно, что американским властям стали все меньше доверять из-за ошибочных и заведомо ложных заявлений об имеющихся у них разведданных. На прошлой неделе Госдеп США призвал журналистов поверить ему на слово, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для оправдания военного наступления на Украину.