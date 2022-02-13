«А где Миронов?» Жириновский и Зюганов встретились в больнице

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов встретились в больнице. Об этом сообщил источник URA.RU.

Депутаты Госдумы России ранее были госпитализированы. Они находятся в Центральной клинической больнице Москвы.

«Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздает указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: "А где Миронов?!"» — сказал источник, близкий к ЛДПР.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский не находится в критическом состоянии. Согласно полученным данным, политику стало лучше, однако он дышит через кислородную маску.