Вирусолог Чумаков заявил о вероятности вымирания 158 млн человек без создания вакцины от COVID-19

Создание вакцины от коронавируса и мутация SARS-CоV-2 спасли жизни 2% населения Земли, заявил директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков.

Препарат от COVID-19 помог защитить от гибели около 158 млн человек. Вирусолог Чумаков подчеркнул важность исследований в области создания вакцины от коронавирусной инфекции в эфире «Радио России».

«Если бы мы разрешили этому вирусу вот так же лютовать, то вымерло бы 2% населения Земли. Благодаря тому, что были созданы вакцины и благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии», — заявил Константин Чумаков.

Вакцинация от COVID-19 остается самым эффективным способом борьбы с распространением инфекции. По данным оперштаба на утро 13 февраля, в России полный курс прививок от коронавируса сделали 81,5 млн человек. На сегодняшний день коллективный иммунитет в стране достиг отметки в 61,9%.