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Эвакуация западных посольств на Украине напомнила политологу Сатановскому времена СССР

Политика
Эвакуация западных посольств на Украине напомнила политологу Сатановскому времена СССР

Киев «вот-вот будет захвачен», если верить западной прессе. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт с иронией высказался о произошедших в течение нескольких дней событиях. По его мнению, эвакуация западных посольств на Украине напоминает времена СССР. Тогда все диппредставительства были сосредоточены в Москве.

Кроме того, Сатановский посмеялся над отказом главы МИД Британии Лиз Трасс признавать российскими Ростовскую и Воронежскую области. В своем заявлении политолог объяснил задумку поведения Запада в настоящий момент.

«Какая после этого разница, расположено посольство Украины в Киеве или в Москве? До 1992 года только в Москве у всех посольства и были, и ничего, справлялись. А с учетом всего того, что в отношениях России и ее ближайших соседей со странами Запада в ближайшее время может случиться, не готовят ли они просто-напросто возвращение к старой, хорошо зарекомендовавшей себя конфигурации дипломатических представительств, привычной со времен Советского Союза? Не исключено. И если это так, — имеют право. В конце концов, Украина в независимом статусе оказалась не более устойчивой, чем Судан или Сомали», — подытожил политолог.

Ранее консульская служба Венгрии посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок на Украину. Госдеп США и вовсе призвал американцев покинуть страну как можно скорее.

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