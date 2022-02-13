«Базель» Чалова потерпел поражение в гостевом матче чемпионата Швейцарии с «Янг Бойз»

Центральный матч 21-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, в котором «Янг Бойз» принимал «Базель», завершился победой хозяев.

«Янг Бойз» обошел «Базель» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии после домашней победы в игре 21-го тура, которая прошла на арене «Стад де Суисс Ванкдорф». Матч в Берне завершился со счетом 3:1. Нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов, арендованный «Базелем» до конца нынешнего сезона, провел на поле 62 минуты и не отметился результативными действиями. Форвард сыграл второй матч за клуб из одноименного города.

После 21 тура в активе занимающего третье место в таблице чемпионата Швейцарии «Базеля» 37 очков. «Янг Бойз», который располагается на второй позиции, набрал 39 баллов.