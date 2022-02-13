Доктор Сибтейн заявил, что постоянный кашель и боль при глотании могут быть симптомами рака

Онколог Амен Сибтейн перечислил основные сигналы, которые организм посылает при росте злокачественного новообразования.

Онкологические заболевания часто выявляют уже на поздних стадиях, когда лечение не приносит ожидаемого результата. Симптомы рака можно распознать на ранних стадиях, уверен врач.

«Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях», — пояснил Сибтейн.

К основным признакам также относятся беспричинные кровотечения и потеря веса. При онкологическом заболевании человек может испытывать хроническую усталость. Обильное ночное потоотделение, проблемы с глотанием, постоянный кашель и вздутие живота также могут сигнализировать о серьезных проблемах в организме.