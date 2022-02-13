Российские хоккеисты сыграют с победителем матча Дания — Латвия в четвертьфинале ОИ

Определились возможные соперники мужской сборной России по хоккею, которая вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине.

Групповой этап мужского хоккейного турнира завершился в Пекине 13 февраля. Напрямую в четвертьфинал ОИ-2022 отобрались сборные России, США, Швеции и Финляндии.

Соперником команды Алексея Жамнова по первому матчу плей-офф на Олимпиаде в Пекине станет победитель встречи Дания — Латвия. Четвертьфинальные игры ОИ-2022 пройдут 16 февраля. На прошлых зимних Играх, которые принимал Пхенчхан, сборная России заняла первое место. В финале олимпийского турнира национальная команда победила Германию.