Правоохранители заинтересовались видео избиения врачей скорой помощи в Липецке

Полиция Липецка организовала проверку после публикации видео, на котором водитель напал на врачей скорой помощи.

Конфликт произошел на дороге. Водитель за рулем своего авто не уступил машине скорой помощи, которая ехала на вызов. Злоумышленник вышел из автомобиля и стал избивать медиков и водителя неотложки.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В полицию обратились обе стороны конфликта.

Три человека ранее пострадали в ходе дорожного конфликта со стрельбой на севере Петербурга. Между 27-летним водителем автомобиля Ford и 60-летним мужчиной за рулем «Газели» произошла ссора. В ходе перепалки пассажир отечественной легковушки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.