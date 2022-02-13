«Мы должны ладить». В Германии призвали договориться с РФ об увеличении поставок газа

Германии следует договориться с Россией об увеличении поставок газа, поскольку ее потребности в топливе могут вырасти на фоне грядущего энергетического перехода. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в Twitter.

«Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород», — считает эксперт.

По мнению политолога, возможные договоренности с Москвой могут стать важным условием для успешного энергоперехода в ФРГ. Рар также отметил, что Россия остается основным поставщиком газа для Германии.

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«Так что, мы должны ладить с Россией», — заключил эксперт.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в Евросоюз кризисом в отношениях с Россией. По его мнению, Брюсселю необходимо придерживаться долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Дана Спинант призвала «Газпром» увеличить поставки газа в ЕС при необходимости и выразила надежду, что компания будет «вести себя как хороший бизнес-партнер».

Однако постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт топлива в Европу, поскольку организация и так поставляет дополнительные объемы сырья.