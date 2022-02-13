Президент ФРГ Штайнмайер обратился к Путину с призывом защитить Европу от военной угрозы

Отсутствие войны в Европе стало обыденным делом в последние десятилетия, однако континент столкнулся с этой угрозой.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая перед Федеральным собранием после своего переизбрания на новый срок. Также он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его к совместному поиску решений, которые защитят страны ЕС от угрозы войны.

«Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе», — сказал немецкий политик.

Ранее сообщалось, что Федеральное собрание ФРГ переизбрало Штайнмайера на второй президентский срок. За политика проголосовали представители как правительственного блока, так и оппозиции. Впервые он был избран на эту должность в 2017 году.