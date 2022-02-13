Российская сборная поднялась на седьмое место в медальном зачете ОИ в Пекине

Сборная России, выступающая на Олимпийских играх 2022 года под флагом ОКР, улучшила свое положение в медальном зачете.

Четыре награды, завоеванные российскими спортсменами в очередной соревновательный день пекинской Олимпиады, позволили национальной сборной подняться с восьмого на седьмое место в медальном зачете зимних Игр. Сегодня его возглавила норвежская национальная команда. Сборная Германии, на протяжении нескольких дней занимавшая первое место в медальном зачете ОИ-2022, опустилась на вторую строчку. Американская олимпийская команда располагается на третьей позиции.

В ходе ОИ-2022 спортсмены разыгрывают 109 комплектов наград. На прошлой зимней Олимпиаде, состоявшейся в Пхенчхане, россияне завоевали 17 медалей, в том числе два золота. Национальная команда заняла 13-е место в медальном зачете зимних Игр.