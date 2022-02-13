Вирусолог Чумаков поставил под сомнение безопасность назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина попадает в организм через каналы, расположенные недалеко от мозга. В связи с этим она может быть опасна, заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Такой препарат потенциально опаснее, нежели тот, который вводят внутримышечно, подчеркнул Чумаков в интервью журналистке Ольге Копыловой на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!». Вакцина, которую вводят внутримышечно, не способна задеть жизненно важные органы, уверен вирусолог.

«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности», — добавил он.

Идея создать с помощью вакцины мукозальный (местный) иммунитет хорошая, убежден Константин Чумаков. Ведь антиген попадает в организм «в правильном месте», то есть в нужные лимфатические узлы. С мнением Константина Чумакова о потенциальной опасности назальных вакцин согласны далеко не все его коллеги. Например, иного мнения придерживается главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.