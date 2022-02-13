Конькобежка Голикова принесла России бронзу на ОИ-2022 в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала третьей на дистанции 500 метров, она выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Пекине.

Голикова принесла сборной России, выступающей под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), 17-ю медаль. Первое место заняла представительница США Эрин Джексон, второе — японка Михо Такаги.

В прошлом году Голикова стала чемпионкой мира на аналогичной дистанции. Титулованная конькобежка родом из Москвы, она начала заниматься спортом в СДЮСШОР № 23 «Сокол». Сейчас спортсменка тренируется у Александра Жаркова и Татьяны Агафошиной.