«Прощупала оборону». Зачем подлодка ВМС США устроила провокацию у вод РФ вблизи Курил

Атомная подлодка ВМС США типа «Вирджиния», которая накануне вторглась в территориальные воды России у Курильской гряды, была бы уничтожена Военно-морским флотом РФ в случае реальных боевых действий. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что американская субмарина четвертого поколения нарушила территориальные воды страны в районе курильского острова Уруп. Как позднее уточнил ТАСС со ссылкой на источник, АПЛ была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений.

Координаты американского судна были незамедлительно переданы фрегату «Маршал Шапошников», который отправил субмарине предупреждение с требованием «немедленно всплыть». Поскольку реакции на обращение не последовало, экипаж корабля применил спецсредства в соответствии с руководящим документом о нарушении госграницы.

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После этого подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

«Всплытие подлодки считается верхом позора у любого профессионала-подводника. Поэтому американцы приняли решение уходить на полной мощности. То, что подлодка была накрыта, это показатель мастерства наших летчиков, подводников и надводников и не столь высокого мастерства американской субмарины. В случае реальных боевых действий она была бы уничтожена», — не сомневается собеседник «ПС».

На фоне произошедшего Минобороны вручило ноту военному атташе США в Москве. В ведомстве назвали провокационными действия американской подлодки, расценив их как грубое нарушение норм международного права и прямую угрозу национальной безопасности страны. Однако пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что субмарина не заходила в территориальные воды России, но при этом отказался уточнять ее местонахождение.

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«Конечно, американцы никогда не признают своих ошибок и не извиняются ни перед кем. Сделали они это для нагнетания обстановки, которое сейчас проводится по всем направлениям. На юге — ситуация с Украиной, на севере — крупнейшие учения США и НАТО [за Северным полярным кругом], которые пройдут в марте, на востоке — Курильские острова, которые, по мнению американцев, принадлежат Японии», — объяснил Дандыкин.

По словам военного эксперта, «поход» субмарины ВМС США к российским водам был осуществлен с разведывательными целями — таким образом американцы пытались «прощупать» нашу противолодочную оборону. Однако ВМФ РФ доказал, что способен обнаруживать даже такие тихоходные подлодки, как «Вирджиния».

«Они убедились, что возможности Тихоокеанского флота растут с каждым годом. Очевидно, что уже в этом десятилетии наш ВМФ настолько окрепнет, что полностью обновит свою морскую ядерную компоненту и получит достаточное количество новых кораблей и подлодок. Может, поэтому американцы и спешат. Здесь вопрос в том, у кого окажутся крепче нервы и больше профессионализма», — резюмировал капитан 1 ранга запаса.

В январе-феврале в России, согласно плану подготовки Вооруженных сил, проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В маневрах принимают участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, а также около 10 тысяч военнослужащих.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) 11 февраля в рамках учений провел артиллерийские стрельбы по морским целям условного противника в Охотском море. В тактическую группу вошли фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий».