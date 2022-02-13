CAS предоставит Валиевой переводчика для дачи показаний на слушании по делу о допинг-пробе

Российской фигуристке Камиле Валиевой, заподозренной в нарушении антидопинговых правил, предоставят переводчика для дачи показаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Камила Валиева сегодня даст по видеосвязи показания арбитрам CAS по ее делу о положительной допинг пробе, взятой у фигуристки в конце прошлого года. Соответствующую информацию представили журналисты AP. Валиевой предоставят русского переводчика, чтобы она могла общаться с арбитрами из США, Словении и Италии.

Выездная панель CAS объявит решение по делу 15-летней фигуристки 14 февраля. Валиева, являющаяся действующей чемпионкой Европы, рискует пропустить соревнования одиночниц в рамках ОИ-2022. Кроме того, сборную России могут лишить золота пекинской Олимпиады в командном турнире.