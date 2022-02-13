Штайнмайер во второй раз избран президентом Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на второй срок. Об этом сообщила спикер бундестага Бербель Бас.

Соответствующее решение приняло Федеральное собрание Германии. Отмечается, что его кандидатуру поддержало абсолютное большинство. Политик будет президентом ФРГ еще в течение пять лет. Стоит отметить, что его переизбрание было ожидаемым, поскольку его поддержали правящая коалиция и оппозиционный блок.

Федеральное собрание Германии является специальным конституционным органом. Созыв его членов предназначен для избрания президента. На прошедшем мероприятии присутствовали 1472 человека.