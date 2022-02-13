Лыжник Сергей Устюгов завершил выступление на зимней Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион 2022 года в мужской эстафете Сергей Устюгов завершил выступление на Играх в Пекине.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов, бежавший на четвертом этапе победной мужской эстафеты на ОИ-2022, не примет участие в оставшихся стартах. Ее слова приводит «Чемпионат».

«На Олимпиаде Устюгов свое выступление завершил, но пока остается с нами. У нас тут каждый день берут ПЦР-тест. Поэтому Сергей пока никуда не улетает», — отметила Вяльбе.

Российские лыжники завоевали четыре медали на ОИ-2022. Александр Большунов впервые в карьере выиграл золото Олимпиады, став первым в скиатлоне. Его соотечественник Денис Спицов завершил гонку на втором месте. Большунов также стал серебряным призером гонки на 15 километров классическим стилем и поучаствовал в мужской эстафете, которая завершилась уверенной победой российской сборной.