Депутат Рады Чернов сообщил о проведении «информационной спецоперации США» против России

Американские власти проводят информационную спецоперацию против России, считает депутат Верховной рады Егор Чернов.

Так представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» прокомментировал ситуацию вокруг российского «вторжения» на Украину. По его словам, Вашингтон пытается восстановить единство стран НАТО и создать для РФ «токсичный» образ на мировой арене.

«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России», — написал Чернов в Facebook.

Москва неоднократно опровергала заявление Запада о ее намерении вмешаться во внутренние дела Киева. Кремль и МИД подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других государств.