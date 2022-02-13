Деян Ловрен травмировал связки голеностопа на сборе «Зенита» в Португалии

Защитник «Зенита» Деян Ловрен получил травму на тренировочном сборе петербургского клуба в Португалии.

Хорватский футболист «Зенита» Деян Ловрен травмировал связки голеностопа в игре с «Копенгагеном» в рамках товарищеского турнира товарищеского турнира Atlantic Cup. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба сине-бело-голубых. В «Зените» подчеркнули, что точные сроки восстановления защитника хорватской сборной станут известны в ближайшие дни.

Из-за повреждения 32-летний вице-чемпион мира 2018 года рискует пропустить игру с испанским «Бетисом». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет на «Газпром Арене» 17 февраля.