Хирург Тимербулатов заявил, что омикрон-штамм COVID-19 не поражает легкие

Штаммом коронавируса «Омикрон» заражается все больше людей. Влияние этого варианта на здоровье легких оценил хирург, доктор медицинских наук Махмуд Тимербулатов.

Зараженные омикрон-штаммом не сталкиваются с поражением легких, отметил врач. Несмотря на высокую заразность данного варианта, инфекция переносится в легкой форме. При этом о последствиях омикрон-штамма пока недостаточно информации, поэтому переболевшим следует проходить реабилитацию, сообщает «УфаТайм».

«Есть пока еще недостоверные сведения об увеличении количества онкозаболеваний у взрослых, а также аутоиммунных заболеваний у детей», — предупредил хирург.

Защитить свое здоровье в период пандемии поможет массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России с января 2021 года. Всего Минздрав РФ одобрил шесть препаратов, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».