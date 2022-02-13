Захарова обвинила США в использовании ОБСЕ как инструмента провокации

США используют миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как инструмент для возможной провокации.

Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона эвакуировать своих сотрудников из Украины. По словам дипломата, Москва обеспокоена подобными инициативами.

«Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — отметила Захарова.

Как стало известно ранее, американские специалисты ОБСЕ начали покидать территорию Донбасса на автомобилях. В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлено, как колонна машин организации пересекла один из блокпостов.