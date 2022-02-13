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Россиянин Ивлиев выиграл серебро в соревнованиях по шорт-треку на ОИ-2022

Спорт
/ Обновлено: 13 февраля 2022 15:37
Россиянин Ивлиев выиграл серебро в соревнованиях по шорт-треку на ОИ-2022

Представляющий сборную России 21-летний шорт-трекист Константин Ивлиев стал обладателем серебряной медали по итогу прохождения 500-метровой дистанции на пекинской Олимпиаде.

Российскому спортсмену потребовалось 40,45 секунды, чтобы пересечь финишную черту. Он уступил только венгерцу Лю Шаоану, который опередил Ивлиева всего на 0,11 секунды. Третьим стал представитель канадской сборной Стивен Дюбуа.

Ранее 13 февраля олимпийское золото для национальной команды завоевали российские лыжники. Они первыми завершили преодоление эстафеты, дистанция которой составила 40 километров. К текущему моменту на счету России 17 медалей разного достоинства.

#олимпиада #шорт-трек #ивлиев