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Сборная Швеции по хоккею потерпела поражение от Финляндии в третьем матче на ОИ

Спорт
Сборная Швеции по хоккею потерпела поражение от Финляндии в третьем матче на ОИ

Мужская сборная Швеции по хоккею завершила выступление на групповом этапе пекинской Олимпиады поражением от Финляндии.

Шайба Харри Песонена на третьей минуте овертайма принесла сборной Финляндии третью победу на ОИ-2022. По ходу игры на арене «Национальный» подопечные Юхана Гарпенлева упустили преимущество в три гола.

Сборная Финляндии, одержавшая третью победу в трех матчах ОИ-2022, с первого места вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Шведская национальная команда заняла вторую позицию в турнирной таблице группы C. Соперники команд по четвертьфинальным матчам ОИ-2022 определятся позже. Первые игры плей-офф олимпийского турнира пройдут 16 февраля.

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