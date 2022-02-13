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Колонна уезжающих из Донецка автомобилей ОБСЕ попала на видео

Политика
Колонна уезжающих из Донецка автомобилей ОБСЕ попала на видео

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покидают Донецк на автомобилях. Журналист Семен Пегов опубликовал соответствующие кадры с камер наблюдения.

На видео запечатлено, как несколько машин ОБСЕ проезжают через блокпост. Первый автомобиль в колонне был с прицепом. По предположению Пегова, сотрудники миссии могли что-то вывезти из своего штаба в Донецке.

«Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначенные для работы в экстремальных и боевых условиях», — сообщил журналист.

Ранее агентство Reuters передавало, что американские представители ОБСЕ начали выезжать из Донецка согласно распоряжению властей США. Другие подробности об эвакуации миссии не уточнялись.

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