Британцы не смогли оторвать взгляд от картины на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Британских пользователей Twitter удивила деталь на совместном снимке министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса. Главы ведомств сфотографировались на фоне картины, где изображены главнокомандующие союзных войск, празднующих победу во Второй мировой войне.

Бен Уоллес прибыл в Москву 11 февраля, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и реализацию Минских соглашений с российским коллегой. На встрече также присутствовали начальники штабов двух стран Тони Радакин и Валерий Герасимов. Военные посетили выставку, посвященную истории сотрудничества СССР и союзных государств в годы Великой Отечественной войны.

На ней можно увидеть подлинные экспонаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил РФ, копии иллюстраций и документального материала. Там же представлена картина с командующими союзных войск: британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери, генералом армии США Дуайтом Эйзенхауэром, маршалом Советского Союза Георгием Жуковым и генералом французской армии Жаном де Тассиньи на фоне рейхстага в Берлине.

Global Look Press / Tejas Sandhu/Keystone Press Agency / MOD Russia/via Globallookpress.com

Произведение искусства вызвало бурную реакцию среди британцев, которые поспешили поделиться своими впечатлениями в Twitter.

«Какая картина позади них!»

«Я прикован к картине за ними»,

«Вот именно. Монти [Монтгомери — Прим. ред.], Айк [Эйзенхауэр] и другие. Союзники...» — заявили в комментариях под публикацией.

Некоторые по этому случаю даже вспомнили недавний визит в Москву главы МИД Британии Элизабет Трасс, которая провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На закрытой части встречи дипломат усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. Однако британский посол Дебора Броннерт разъяснила, что речь идет о российских регионах.

Global Look Press / Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.COM

«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс»,

«Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс», — сыронизировали пользователи Сети.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «надеяться до последнего», что Трасс в беседе с Лавровым попросту оговорилась. Как отметила сама британский министр, в тот момент ей показалось, что речь идет об украинских землях, поскольку стороны обсуждали необходимость отвода российских вооруженных сил от границы Украины. В ответ Лавров подчеркивал, что представители ВС РФ находятся на территории своей страны.