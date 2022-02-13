«Поддержка и забота» США причиняют Украине больше вреда, чем пользы. Такого мнения придерживаются аналитики китайского портала CGTN.

Истерия вокруг «вторжения» России вышла из-под контроля, нанеся Киеву сокрушительный удар. Несмотря на это, американцы продолжают вести пропаганду, обвиняя Москву в агрессивности. По факту агрессию проявляет именно Вашингтон, уверены авторы публикации, который цитирует «ПолитРоссия».

«Перемещение российских войск — независимо от их численности — происходит в пределах границ РФ. В то время как Вашингтон отправляет военную технику на Украину и перебрасывает американские силы в Восточную Европу», — указывает CGTN.

Белый дом игнорирует заявления России о том, что она не собирается ни на кого нападать. Даже официальный Киев признал, что США переусердствовали с пропагандистской кампанией.

CGTN напомнил еще об одном маневре Запада, связанном с бегством дипломатов с Украины.

«Дипломаты, как правило, не покидают зону кризиса первыми. Но отъезд многих американских и британских сотрудников дипведомств из Украины — это еще одна тактика давления на Россию», — рассекретили хитрость американцев китайские аналитики.

США, как и многие западные страны, отозвали сотрудников диппредставительств с Украины. Они также рекомендовали согражданам покинуть страну.