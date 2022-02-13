Глава ДНР Пушилин: Киев устроит геноцид в случае возвращения Донбасса в Украину

Жителям Донбасса будет «ужасно плохо» в случае возвращения ЛНР и ДНР в состав Украины. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда причастны к тем преступлениям, которые происходят на этой территории. Кроме того, по действиям Киева можно понять, что жителям Луганской и Донецкой народных республик будет очень плохо, если территории вернуться в страну.

«Мы будем уничтожены», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Пушилин уточнил, что речь идет о геноциде и концлагерях. При этом сам Киев об этом открыто заявляет.

«Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без какого-то ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть», — отметил глава ДНР.

Ранее Денис Пушилин призвал международное сообщество признать Украину террористическим государством. По его словам, военная помощь Запада для Киева может обернуться против Европы.