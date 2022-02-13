Богословы расшифровали библейские пророчества о будущем России и мира

Исследования показали, что в Библии зашифровано большинство исторических фактов. Богословы раскрыли, что библейские пророчества предрекают России и миру.

Последняя книга Нового Завета говорит о Втором пришествии Христа, в ней также описаны предшествующие события. Предсказания об Апокалипсисе описаны символически, что дает богословам и ученым повод для дискуссий. Однако есть указания, которые многие эксперты трактуют однозначно. Например, «первым зверем», попирающим Закон Божий, в Откровении Иоанна Богослова считают Папу Римского.

«Против "первого зверя" восстанет и придет ему на смену северный царь с видом агнца, но говорящий, как дракон», — приводит слова пророчества блогер на канале «Яндекс.Дзен».

Многие толкователи считают, что северный царь — это США. Третьей силой в этой борьбе выступает южный царь, скорее всего, имеется в виду радикальный ислам. Пока эти три царя воюют за мировое господство, в стороне зарождается новая сила.

«Цари "от восхода солнечного" соберут огромную армию из "двухсот тысяч тысяч" и отправятся в бой», — говорится в Откровении.

Проведя более тщательное исследование, можно найти указание на царя с востока. В Книге пророка Иезекииля говорится о народах Мешеха и Фувала. В первых ассирийских источниках эти имена звучат как Маска и Табал. Можно предположить, что речь идет о Москве и Тоболе, то есть о населении европейской части России, Сибири и Урала.

Немалый интерес у экспертов вызывают пророчества Анатолия Оптинского и преподобномученика Исаакия. Старцы в своей истории про орла от востока предсказали духовное возрождение России и противостояние с Западом, в котором Европа и Америка рухнут.