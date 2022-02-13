Эдуард Латыпов принес бронзовую медаль сборной России на Играх в Пекине

Спортсмен российской сборной Эдуард Латыпов финишировал третьим в гонке преследования на 24-й зимней Олимпиаде в китайском Пекине.

Латыпов пополнил копилку национальной команды 15-й медалью. Биатлонист в дистанции на 12,5 километра уступил только французу Кентену Фийону Майе и представителю Норвегии Тарьею Бе, завоевавшим золото и серебро гонки соответственно.

К текущему моменту Олимпийский комитет России (ОКР) находится на седьмой строчке общего медального зачета ОИ-2022. Ранее 13 февраля золото выиграли российские лыжники, которые первыми завершили прохождение 40-километровой эстафеты.